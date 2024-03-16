Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

16 марта, 15:06

Габулов — о вызове Лодыгина в сборную России: «Кафанов приучил, что он вызывает по 5-6 вратарей, чтобы ознакомиться»

Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением с «СЭ» по поводу вызова вратаря «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина в национальную команду.

«Про Лодыгина сложно сказать. В моем понимании изначальный состав из трех вратарей в лице Сафонова, Максименко и Лунева самый оптимальный, это те вратари которые сейчас находятся в лучшей форме и, что называется, по делу были вызваны в сборную. Зачем вызвали Лодыгина не знаю, может тренерский штаб это объяснит, может травма у кого-то. С другой стороны Кафанов приучил нас к тому что он вызывает по 5-6 вратарей, чтобы ознакомиться, потренироваться» — сказал Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

В окончательный состав сборной России также вошли вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

Владимир Габулов
Юрий Лодыгин
Сборная России по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения, гордиться нечем»
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Аршавин — о будущем Карпина: «Другого тренера для сборной нет»
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о матчах сборной: «Настрой показать зрелищный футбол и положительный результат будет от ножа, запредельный»

Карпин и игроки сборной России проголосовали на выборах президента