Владимир Габулов: «С удовольствием сыграю против Бразилии»

Владимир Габулов в разговоре с журналистом «СЭ» выразил готовность сыграть против сборной Бразилии в товарищеском матче.

— Как лично вы относитесь к идее провести товарищеский матч между сборной России образца 2008 года и сборной Бразилии?

— Это отличная идея. В нынешних условиях, в которых оказался весь российский спорт и футбол в частности, проведение такого матча просто необходимо. Нам надо показать всему миру, что футбол у нас жив. Да, в игре примут участие ветераны. Однако уверен, что интерес со стороны болельщиков будет огромный. Приезд в нашу страну легенд футбола станет знаковым событием. Получится организовать праздник в такое непростое время... Я тоже получил приглашение поучаствовать в этом мероприятии. С удовольствием выйду на поле в составе сборной России-2008.

Ранее сообщалось, что ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.