Гранат: «Россия не оставила никаких шансов Белоруссии. Уровень сборной радует»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче.

«Видно, что сборная серьезно подготовилась к игре. Россия не оставила никаких шансов сборной Белоруссии. Конечно, уровень сборной радует. Единственное, хотелось бы где-то сыграть с соперником посильнее или провести весь матч в равных составах. А так, уровень у команды довольно серьезный», — сказал Гранат «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.