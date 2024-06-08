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Сегодня, 14:01

Гранат: «Россия не оставила никаких шансов Белоруссии. Уровень сборной радует»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче.

«Видно, что сборная серьезно подготовилась к игре. Россия не оставила никаких шансов сборной Белоруссии. Конечно, уровень сборной радует. Единственное, хотелось бы где-то сыграть с соперником посильнее или провести весь матч в равных составах. А так, уровень у команды довольно серьезный», — сказал Гранат «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Владимир Гранат
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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