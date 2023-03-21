Гранат не ждет легкой победы России над Ираном: «Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против сборной Ирана.

«Жду этот матч с нетерпением. Все-таки это достойный соперник, участник чемпионата мира. Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника. Не стоит ждать легкой победы. У нас сейчас собирается молодая сборная. Не было достойных спаррингов, поэтому легкой победы точно не жду», — сказал Гранат «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.