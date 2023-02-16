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Сегодня, 22:36

Гранат: «Соперник в лице сборной Ирана — это супер. Думаю, в этом матче все будут играть на максимум»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и национальной командой Ирана.

«Соперник в лице сборной Ирана — это супер. Очень рад такому решению, если оно будет. Международный матч, учитывая, что играем с участником прошедшего чемпионата мира, — это хорошая проверка. Мне кажется, здесь все зависит от уровня сопротивления. В прошлых матчах ребята отнеслись к сопернику немного с холодком. Думаю, в этом матче все будут играть на максимум», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4999597-granat-match-rossii-s-iranom-budet-horoshej-proverkoj-vse-budut-igrat-na-maksimume.html
Владимир Гранат
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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