15 ноября, 21:10

Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

«Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя. Значит у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе. Головин, Батраков? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких», — сказал Пономарев «СЭ».

Также бывший футболист СССР высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он — актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», — добавил Пономарев.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

60

  • Симон Вирсаладзе

    Да и актёришка так себе

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Дядь, Володь. Я разверусь с ними. Уже начал. Вантку только жалко, \облякова... жена плАчет, я тоже :) ... искусным уинтеллектом разберусь...

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    кошки прилетели к нам с другой планеты :)

    16.11.2025

  • Sweeper_3

    Судя по твоему безграмотному комментарию, как раз ты малолетний дебил, жертва ЕГЭ. И говорить с тобой не о чем, долбоебище.

    16.11.2025

  • Sweeper_3

    Это я вам мягко скажу, что вы не правы. Футбол с его времен ушел далеко вперед. Выросли и скорости, и тактика, и вообще все. Любую тогдашнюю команду в ее тогдашнем виде сейчас просто разорвали бы. Да, тогдашние лучшие игроки сами по себе были хороши и смогли бы, вероятно, приспособиться сейчас, в том числе и он (я, кстати, это отметил). Но он этого не понимает, что и видно. Ок, я был резковат, согласен. Я и так уже не сильно молод. ;)

    16.11.2025

  • dr.denasd

    всё так, потому ему журналюги и звонят, знают что будет хайп)

    16.11.2025

  • Михаил К

    Печальное зрелище... Напоминает сказку о голом короле. Там только ребенок рискнул озвучить очевидное, здесь же 84 летний дедушка сказал очевидную вещь - Карпин не тренер.

    16.11.2025

  • Михаил К

    А чем Понамарев хуже Карпина? Оба хорошие футболисты, но не тренеры. Разве что Понамарев честнее - не рвется в тренеры, не имея к этому способностей. Кстати, а чтобы сказать, что тренер плохой, нужно обязательно самому быть тренером? Без этого результата не видно?

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Твои батраковы не сдали бы тесты ни по физподготовке, ни по тактике, ни по работе с мячом даже в команде ПЕРВОЙ ЛИГИ. Они твои батраки-кисляки ДОХЛЫЕ,

    16.11.2025

  • Serg D

    Так Валере и не нужен ни костяк сборной, ни результат! Конечно дед может обвинить его в шарлатанстве! Но сборная сегодня собирается только для того, что б погонять в свое удовольствие с соперниками гораздо слабее их! В хоккее ситуация подобная, но все ж наши хоккеисты одни из лучших в мире! Матчи с Белоруссией и Казахстаном так же ни чего им не дают!

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    ты очередной малолетний дебил. А, батроковых в его время было море, мелких и субтильных. Оно и сейчас крашеное фуфло сдуется.

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    дебил, Пономарев В сборной СССР с Шестерневым БЫЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТНИКИ НА ЧМ вАнглии.

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    закрой рот, ты то кто?

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    батраки-кисляки и прочие мастера мяча что -то быстро сдулись. Мелкие , субтильные . Сыграли 20 матчей и хана. А, как же Ивропа без вас.!!!

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Так, карпин не наигрывает постоянный состав. НА ХРЕНА ОН ЕМУ НУЖЕН. карпин вкупе с агентишками наигрывает умпяровых для широкой торговли. агентишки "заигранных " за сборняк дороже впаривают!

    16.11.2025

  • Serg D

    Так 2 сборные посильнее были! Вот и не стали! Потом в матче с ФРГ Хурцилава херню сморозил и в воллейбол сыграл! Даже без сегодняшнего ВАРа было видно, как он рукой за мячом потянулся! Но тогда 4 место на ЧМ-66 сегодняшним даже присниться не может!

    16.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    вот почему все мы это знаем, а этот Карпин впереди страны всей? блатной на все сто процентов

    16.11.2025

  • wam

    Пономарев все сказал о Карпине, но не назвал человека , который может возглавить сборную вместо Карпина. Или это треп ради трепа, чтобы еще на плаву побыть.

    16.11.2025

  • Док

    Господи, какие же вы все долбо****. И ведь реально считают, что тренер сборной должен учить защитников взаимоподстраховке.

    16.11.2025

  • rashton22

    Он был отличным игроком и разбирается в футболе поболее нас. И что не так?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый какие контакты тебе найти?! Связных, проводников, контрабандистов?!

    16.11.2025

  • S.M

    Кто такой пономарев? Чего оно в своей карьере добился? Кого то оно тренеровало чтобы о чем то вякать? Карпин понятно еще тот "тренеришко", но человек далекий от тренерской работы еще о чем то пытается высказаться?

    16.11.2025

  • S.M

    Странный клоун. аля царевна))) Только царевна хоть как игрок чего-то достиг, а этот маразматик вообще ноль полный. Интересно что какой то журналюга у него что то спрашивает.

    16.11.2025

  • Александр Кудинов

    Полностью согласен с Пономаревым! О каком профессионализме тренера можно вести речь, если за 4 года под его руководством не создано хотя бы что-то напоминающее КОМАНДУ!!! Нет понимания ни в одной линии!!! В атаке все заточено на какой-либо индивидуально счастливый случай. Конечно Брунею можно "забрунивать" и таким способом, если там игроки на мяче спотыкаются. В полузащите все сводится к примитивнейшему перекатыванию мяча, в надежде, видимо, на то, что сопернику это надоест и он сам привезет себе в ворота. В защите нет никакого понятия о взаимостраховке. И где здесь работа тренера? Он лишь как менеджер перебирает фамилии, вызывая в сборную разных игроков, надеясь "методом тыка" получить слаженную КОМАНДУ.

    16.11.2025

  • самарец

    Я давно писал,что Карпин это Остап Бенедер в российском футболе. Это талант ,по круче тренерского.

    16.11.2025

  • Робат

    Сам ты актер Козлина старый!

    16.11.2025

  • Илья858

    Какой результат и когда дал Пономарёв как тренер?

    16.11.2025

  • Denizzz77

    вот эти разговоры "да у нас по два таких батракова в каждой команде", да вы в футбол пешком играли, сравните за сколько времени пробегали 30,50 метров вы и за сколько сейчас.

    16.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Все к тому и шло...

    16.11.2025

  • Yuri Marchenko

    Нет основного тренера ну и основного состава ничего нет

    16.11.2025

  • hant64

    Да.

    16.11.2025

  • Братчанин

    Раз по 2-3 батраковых было - почему тогла не стали чемпионами мира? Эх, дед, не вякал бы уже...

    15.11.2025

  • Каспийский берег

    карпин тоже за сборную играл и не хуже этого старого дятла

    15.11.2025

  • Каспийский берег

    я тебе сказал.....найди мне контакты двух уебков...иначе станешь третим

    15.11.2025

  • Каспийский берег

    клоун о колоегах так отзываться не должен....тем более клоун со стажем

    15.11.2025

  • EvgenyAlex

    нет

    15.11.2025

  • lvb

    "Великолепный футболист"... но в футболе не разбирается". Офигеть. "Дорогая редакция", человеку 84 года. Зачем Вы ему названиваете? Делать больше нечего? Деда совсем старенький...

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Прапрадед Пономарев все классно сказал, но есть диссонанс о Карпине: /// Он был великолепным футболистом. . В футболе он не разбирается абсолютно! /// В тренерстве Карпин не разбирается, хотел сказать ветеран. В футболе-то он супер-супер-разбирается! Прими валидол, ложись спать! Молодец, вот тебе 2.500 за вью.

    15.11.2025

  • см1955

    Что пристали к человеку. Ну не хочет больше никто тренировать команду, которой подвозят мальчиков для битья. Считают ниже своего достоинства.

    15.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Скорее он артист разговорного жанра. Талантливый. И чиновников из РФС лапшой накормить умеет, и хайпожорам-журналистам чего-нибудь горяченького плеснуть.

    15.11.2025

  • Chibr89

    кто это вообще такой Пономарев

    15.11.2025

  • Yura Ivanov

    Полностью согласен, он не тренер.В РПЛ за такую игру уже давно бы кричали, что надо уволить,а его никто не трогает,от слова ВООБЩЕ.Только хвалят комментаторы, какая сильная у нас сборная,не проигрывает

    15.11.2025

  • Yury Anatolyevich-Barinov

    Абсолютно верный комментарий человека игравшего за сборную и разбирющегося в футболе...

    15.11.2025

  • andy1962

    Представляю, что сейчас чувствуют люди, которые брали Карпина в Динамо! ...да я....да мы...Кто нам такого навязал!??? Хотя, уже по Ростову все было ясно.

    15.11.2025

  • itiv

    Бля! В СССР уже бы давно выгнали!

    15.11.2025

  • hant64

    Браво, хоть кто-то назвал вещи своими именами! И, хоть Пономарёв давно уже выжил из ума, но даже у таких случаются проблески здравомыслия.

    15.11.2025

  • rashton22

    Я бы сказал вам мягко, что вы не правы. Но заслуживаете за оскорбления ветерана большего. Он играл в своё время здорово, и игроки действительно , такие, как Батраков, были и весьма много. Это средний уровень. Выражаться так в адрес старика не надо. Он читает и может и удар хватить. А вы не будете разве старым?

    15.11.2025

  • oleg ves

    Шпалыч прав в оценка матча, а Пономарев, видимо, выжил из ума, или зависть гложет

    15.11.2025

  • GibsonLesPaul

    А что этот "старый маразматик" сказал не так?

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Всё по делу. Карпин,как тренер,неубедителен. Сильные клубы и сборную он не тянет. Его удел - команды второй половины таблицы.

    15.11.2025

  • rashton22

    да какое хамство. что он не так сказал? Всё по делу, я с ним согласен полностью!Карпин - не тренер, делает вид на бровке. Игры у команды нет, мощи нет, игроки не быстрые, без комбинаций, без изюминки. Ну на что смотреть, смешно. И это против неготовой Чили. А что будет в турнирах?

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да он и на одной не может!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты давай там с одного говновоза в другой ныряй на границе. Иначе азеры тебя поймают и будешь у них в рабстве!

    15.11.2025

  • Каспийский берег

    Я Валеру даже не собираюсь оправдывать. Факт ..на двух скамейках не может усидеть.....но...этот старый маразматик-идиот уже достал

    15.11.2025

  • Степочкин

    То что нет основного состава сборной это правда! Постоянно уудобные эксперементальные составы, чтобы в случае неудачи с казать_ "А ничего страшного, мы проверяем игроков". А если скажет - "Вот это основной состав. будет менятся точечно 1-3 человека", тогда сразу и ответственность, что для него видимо не приемлемо.

    15.11.2025

  • funyaka

    Я всегда удивляюсь когда вижу подобные интервью ветеранов "да у нас в свое время таких "Батраковых" по 2-3 в каждой команде", сразу видно что человек живет в своих ностальгиях и не может критически мыслить.

    15.11.2025

  • Millwall82

    опять белочка у деда, по факту я с ним согласен, но вот форма вызывает сомнение. И ведь он такой много лет, чистое бытовое хамство.

    15.11.2025

  • Sweeper_3

    Очередной маразматик, застрявший мыслями в своем славном (действительно) прошлом.

    15.11.2025

  • Денис Мартынов

    бггггггг кто это?

    15.11.2025

  • Diman_madridista

    Правильно, Карпин - нефутбольный человек. Поэтому из них двоих только Пономареву можно чморить Мостового

    15.11.2025

    Валерий Карпин
    Владимир Пономарев (СССР)
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
