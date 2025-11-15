Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2). «Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя. Значит у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе. Головин, Батраков? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких», — сказал Пономарев «СЭ». Также бывший футболист СССР высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. «А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он — актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», — добавил Пономарев. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Михаил К Печальное зрелище... Напоминает сказку о голом короле. Там только ребенок рискнул озвучить очевидное, здесь же 84 летний дедушка сказал очевидную вещь - Карпин не тренер. 16.11.2025

Михаил К А чем Понамарев хуже Карпина? Оба хорошие футболисты, но не тренеры. Разве что Понамарев честнее - не рвется в тренеры, не имея к этому способностей. Кстати, а чтобы сказать, что тренер плохой, нужно обязательно самому быть тренером? Без этого результата не видно? 16.11.2025

Serg D Так Валере и не нужен ни костяк сборной, ни результат! Конечно дед может обвинить его в шарлатанстве! Но сборная сегодня собирается только для того, что б погонять в свое удовольствие с соперниками гораздо слабее их! В хоккее ситуация подобная, но все ж наши хоккеисты одни из лучших в мире! Матчи с Белоруссией и Казахстаном так же ни чего им не дают! 16.11.2025

Александр Кудинов Полностью согласен с Пономаревым! О каком профессионализме тренера можно вести речь, если за 4 года под его руководством не создано хотя бы что-то напоминающее КОМАНДУ!!! Нет понимания ни в одной линии!!! В атаке все заточено на какой-либо индивидуально счастливый случай. Конечно Брунею можно "забрунивать" и таким способом, если там игроки на мяче спотыкаются. В полузащите все сводится к примитивнейшему перекатыванию мяча, в надежде, видимо, на то, что сопернику это надоест и он сам привезет себе в ворота. В защите нет никакого понятия о взаимостраховке. И где здесь работа тренера? Он лишь как менеджер перебирает фамилии, вызывая в сборную разных игроков, надеясь "методом тыка" получить слаженную КОМАНДУ. 16.11.2025

lvb "Великолепный футболист"... но в футболе не разбирается". Офигеть. "Дорогая редакция", человеку 84 года. Зачем Вы ему названиваете? Делать больше нечего? Деда совсем старенький... 15.11.2025

SuperDennis Прапрадед Пономарев все классно сказал, но есть диссонанс о Карпине: /// Он был великолепным футболистом. . В футболе он не разбирается абсолютно! /// В тренерстве Карпин не разбирается, хотел сказать ветеран. В футболе-то он супер-супер-разбирается! Прими валидол, ложись спать! Молодец, вот тебе 2.500 за вью. 15.11.2025

Yura Ivanov Полностью согласен, он не тренер.В РПЛ за такую игру уже давно бы кричали, что надо уволить,а его никто не трогает,от слова ВООБЩЕ.Только хвалят комментаторы, какая сильная у нас сборная,не проигрывает 15.11.2025

Yury Anatolyevich-Barinov Абсолютно верный комментарий человека игравшего за сборную и разбирющегося в футболе... 15.11.2025

andy1962 Представляю, что сейчас чувствуют люди, которые брали Карпина в Динамо! ...да я....да мы...Кто нам такого навязал!??? Хотя, уже по Ростову все было ясно. 15.11.2025

Slim Tallers Всё по делу. Карпин,как тренер,неубедителен. Сильные клубы и сборную он не тянет. Его удел - команды второй половины таблицы. 15.11.2025

rashton22 да какое хамство. что он не так сказал? Всё по делу, я с ним согласен полностью!Карпин - не тренер, делает вид на бровке. Игры у команды нет, мощи нет, игроки не быстрые, без комбинаций, без изюминки. Ну на что смотреть, смешно. И это против неготовой Чили. А что будет в турнирах? 15.11.2025

Степочкин То что нет основного состава сборной это правда! Постоянно уудобные эксперементальные составы, чтобы в случае неудачи с казать_ "А ничего страшного, мы проверяем игроков". А если скажет - "Вот это основной состав. будет менятся точечно 1-3 человека", тогда сразу и ответственность, что для него видимо не приемлемо. 15.11.2025

funyaka Я всегда удивляюсь когда вижу подобные интервью ветеранов "да у нас в свое время таких "Батраковых" по 2-3 в каждой команде", сразу видно что человек живет в своих ностальгиях и не может критически мыслить. 15.11.2025

