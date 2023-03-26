Пономарев: «В матче с Ираком хочется увидеть настоящую игру, осмысленность и взаимосвязь»

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды России и Ирака.

«Матчи сборной нужны. Так, мы хотя бы понимаем, что она из себя представляет — я уже ни на что не надеюсь. Но очень хочется, чтобы они показали хорошую игру с Ираком, со слабой командой. Неважно, какой будет счет, но мы, конечно, выиграем 2:0 или 3:0. Однако зритель понимает только победу, а я смотрю футбол по-другому, чтобы какая-то игра появилась, какая-то осмысленность, взаимосвязи. С Ираном этого не увидел. Может, увидим с Ираком», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев оценил результаты сборной России при Валерии Карпине.

«Карпин виноват что ли? Да что он может сделать, он же не семи пядей во лбу. У нас играют приличные футболисты, но игру показывают одни иностранцы, что в «Зените», что в ЦСКА, что даже в «Динамо» или «Спартаке». Все остальное — серая российская масса. Нет звездочек, индивидуальных футболистов, которые показывали бы сильную игру», — добавил Пономарев.

Сегодня, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Ирака. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.