Пономарев: «Наша сборная и клубы будут одними из худших в Азии»

Пономарев считает, что российская сборная и клубы будут одними из худших в Азии

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АКФ).

27 ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в АКФ. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома.

«Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

Наша сборная и клубы будут одними из худших в Азии. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. В России обязательно появятся звездочки», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.