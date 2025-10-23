Пономарев: «Виктор Шустиков прожил очень яркую футбольную жизнь»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что у Виктора Шустикова была очень яркая футбольная жизнь. 23 октября стало известно, что Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение, — цитирует Пономарева ТАСС. — При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть. Витя здорово играл за «Торпедо» и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь».

Шустиков является обладателем рекорда по количеству проведенных за «Торпедо» матчей (427). В 1960 и 1965 годах он вместе с клубом выигрывал чемпионат СССР.