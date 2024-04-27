Радимов: «Понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования. Могут ли ФИФА и УЕФА снять со страны санкции к 2026-му? Не знаю. Конечно, очень хотелось бы, но рассуждать о конкретных сроках сложно. Вы знаете, когда это произойдет? Прогнозы давать тяжело», — цитирует RT Радимова

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.