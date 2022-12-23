Радимов не понимает, зачем РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов признался, что не понимает смысла РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вообще не понимаю, честно скажу. Сам узнаю все из прессы. Тут должны профессионалы говорить, в каких турнирах будем играть, с кем будем играть. Мне эти вопросы непонятны. Допустит ли нас вообще ФИФА к официальным турнирам, если Азиатская конфедерация выступает под эгидой ФИФА. Может нам расскажут те, кто знает о плюсах и минусах», — сказал Радимов Vprognoze.ru.

23 декабря завершилось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение озвучить результаты мероприятия о переходе в АФК на следующей неделе.