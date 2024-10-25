Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах перешел в «Ростов» защитник Илья Вахания:

— В мае в сборной дебютировал Вахания. Вышел против Белоруссии. После игры пишу Илье: «Никогда не думал, что буду смотреть по телевизору матч сборной и увижу там тебя». Так он еще и 90 минут провел на поле.

— Что ответил?

— Прилетает сообщение: «Был момент, на меня бросились двое. Я вспомнил, как вы учили выходить из этой ситуации. Подкинул мяч и отдал своему...» Такой кайф было услышать — пацан, играя за сборную, вспоминает мои слова!

— Класс.

— А теперь история про Ваханию. Этот парень — одна из главных побед, которую мы одержали в «Зените-2».

Года за три до дебюта в сборной он получил серьезную травму — вывих плечевого сустава. Я сам через это прошел — боль такая, что невозможно спать. Операция, восстановление. Потихоньку возвращаем Илью к жизни, но из «Зенита-2» надо куда-то двигаться. Меня из команды уже убрали.

У Вахании появляется вариант с «Волгарем». Но там тренер, когда-то работавший в системе «Зенита», заявляет: «Нет, это не уровень ФНЛ».

— Анвер Конеев?

— Да. Другие клубы ФНЛ Илью тоже не берут. Я набираю Карпину: «Валерий Георгиевич, есть футболист Вахания. Возьми на просмотр!» Тот отвечает: «***! Кто это?!» Вы же знаете Карпина?

— Еще бы. Очень выпукло обрисовали.

— А в «Ростове» играет защитник Чернов. В свое время Карпин про него расспрашивал, потому что Женя в моей команде провел два с половиной года. Говорю — Валерий Георгиевич, значит, так. Чернов! Бегает много? Карпин отвечает: «Да». Продолжаю — улыбается много? «Да, позитивный».

— Как любопытно слушать разговор профессионалов.

— Говорю: «С мячом — плюс-минус. Не самый лучший». — «Ну». — «В отборе так себе?» — «Да».

— Тут-то вы и зашли с козырей?

— Я подытожил: «Вот Вахания — все то же самое. Только в отборе сильнее. Чернов играет левого защитника, а этот — правого...» Карпин задумался — и решил: «Давай на просмотр».

— Сразу разглядел?

— Проходит пару месяцев, Валера приезжает с Дашей в Питер. Садимся ужинать, болтаем. Вдруг слышу: «Через два года Вахания будет в сборной». Я беру со стола бутылку вина. Рассматриваю. Вроде выпили немного. Хамоном закусываем. Ого, думаю, как быстро Валерия Георгиевича развезло.

— А дальше — тот самый матч с белорусами?

— Да! Отыграли, через полтора часа сообщение от Карпина: «Я тебя обманул. Прошло полгода, а не два — Вахания в сборной». Пишу: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» В ответ: «Согласен». Вот так мы почти закончившего с футболом человека вытащили из травм и довели до сборной России.