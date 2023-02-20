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Сегодня, 14:07

Тороп: «Не считаю игры сборной России бессмысленными, это международный опыт»

Тороп поделился мнением об играх сборной России в период отстранения со стороны ФИФА и УЕФА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением об играх сборной России в период отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

«Хочешь не хочешь, но это международный опыт. Я понимаю нынешнюю ситуацию, почему так происходит, но при всех за и против такие матчи были для нас лучшими вариантами. Для нас создали все условия, чтобы мы сыграли. В остальном каждый исходит от собственных ценностей. Например, я просто люблю играть в футбол. Хоть меня в ЮФЛ сошлют, я буду счастлив играть. Поэтому не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией. Не считаю, что в этом есть что-то бессмысленное», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-tsska-torop-ne-schitayu-igry-sbornoj-rossii-bessmy-slenny-mi-e-to-mezhdunarodny-j-opy-t/
Владислав Тороп
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