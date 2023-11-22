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Сегодня, 17:59

Петржела: «Сборная Чехии обыграла бы Россию — у нас более опытная команда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сборная Чехии обыграла бы национальную команду России в официальном матче.

«Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне. Но у нас более опытная команда, она принимает участие в официальных турнирах, вышла на чемпионат Европы. Так что, думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее сборная Чехии с 15 очками финишировала на втором месте турнирной таблицы группы E в отборочном турнире Евро-2024 и пробилась в финальную часть соревнования.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Сборная России по футболу
Сборная Чехии по футболу
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