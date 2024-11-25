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Сегодня, 07:24

Волк — о вызове в сборную России: «Атмосфера шикарная, ребята в команде все приветливые»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией.

— Все замечательно. Атмосфера шикарная, ребята в команде все приветливые, — приводит слова Волка «Известия». — Все образованные, что очень важно. И все хорошие футболисты. Все очень здорово — мне очень нравится. Надеюсь, ребятам тоже нравится мое поведение и отношение.

— Как относитесь к критике самой идеи проведения матча с Брунеем из-за слабости соперника? Что можно из этой игры извлечь для команды?

— Как говорил Валерий Карпин, самое главное — непосредственно наше отношение к этому матчу. Важно, как мы относимся к сопернику. Потому что к любому нужно в первую очередь относиться очень достойно. И самому выглядеть достойно на поле независимо от того, насколько сильна играющая против тебя команда.

— Каково было смотреть со стороны на стоявших в воротах в матче с Брунеем Илью Лантратова и Станислава Агкацева с учетом того, что первый вообще ни разу не вступил в игру, а второму только один раз пришлось отбивать мяч после удара соперника?

— Я думаю, любой матч для вратаря в какой-то степени сложный. И нужно быть всегда в игре. С чем Илья и Станислав справились.

Сборная России в 2024 году провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.

Источник: Известия
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Махачкала)
Давид Волк

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