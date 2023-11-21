Волков объяснил разгромную победу над Кубой: «Был недостаточный уровень сопротивления»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков прокомментировал «СЭ» разгромную победу в товарищеском матче против Кубы (0:8).

«Если смотреть на счет, это наш лучший матч за последнее время. Было хорошее качество игры, просто был недостаточный уровень сопротивления. Мы разбирали Кубу, понимали, что нужно атаковать и что можем забить много. Отталкивались от своей игры», — сказал Волков «СЭ».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).