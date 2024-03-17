Волков ответил на вопрос, устроит ли UFC с Алонсо по примеру Бальбуэны и Тюкавина

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков ответил на вопрос «СЭ» о возможной встрече с одноклубником из национальной команды Парагвая Хуниором Алонсо.

— В сборной Парагвая будет играть твой товарищ по «Краснодару» Хуниор Алонсо. Бальбуэна ранее заявлял, что устроит UFC с Тюкавиным, если встретится с ним на поле. Чего ожидать от вашего возможного противостояния?

— Это очень хороший защитник. У него хороший первый пас между линиями. В принципе он будет играть с левой стороны, если дай бог буду играть, то справа. Будет также интересное противостояние.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.