Защитник сборной России Волков: «Сегодня был Катар. Представьте, с какой интенсивностью играют другие?»

Защитник сборной России Сергей Волков рассказал, чего не хватает национальной команде. 12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

— Чего не хватает сборной?

— Я считаю, что физической готовности. Сегодня была сборная Катара. Представьте, с какой интенсивностью играют другие? Что они могут сделать с нами, если мы не будем работать над собой?

— С таким футболом нам не место на международных турнирах?

— Почему? Просто надо работать. Каждому пища для размышления. Тем более, для меня. Я впервые увидел такой уровень. В легком шоке. Надо переварить.

— От требований Карпина не в шоке?

— Когда у нас был Сторожук, мы играли примерно в похожий футбол. Чуть отличался прессинг. А в принципе по интенсивности то, что он просил, было то же самое.

— Команде сильно досталось после матча?

— Нет. Просто поговорили по душам. Сказали друг другу правду. Валерий Георгиевич сказал по факту, как есть. Никто ничего не таил. Никто никому не пихал и не говорил, что кто-то недонастроился. Такого не было. Все молодцы. Все старались.

— Какую бы оценку поставили себе?

— Наверное, двойку.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).