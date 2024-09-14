Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на встрече президентов и генеральных секретарей федераций, входящих в УЕФА, будет обсуждаться вопрос допуска российских клубов и сборных до международных турниров.

«Я посещу на следующей неделе встречу всех генеральных секретарей и президентов федераций — членов УЕФА. Она пройдет во Франции. Это внутреннее мероприятие. Обсудим ли российский и израильский вопрос? В том числе», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что в конце сентября УЕФА может принять решения, касающиеся отстранения сборных России от международных соревнований.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го в организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

Из-за отстранения сборная России не смогла принять участия в чемпионате мира-2022 и Евро-2024. В этом году россияне провели три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).