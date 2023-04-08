Вопрос об участии сборной России на турнире ЦАФА будет решен 15-18 апреля

«Все стороны, в том числе и РФС, заинтересованы в проведении летнего турнира. Осталось согласовать некоторые формальности», — приводит слова источника Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.