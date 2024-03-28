Воробьев: «Карпин или Пупкин — не имеет значения, сборная не участвует в международных турнирах»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал возможное продление контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года.

«Решение может быть правильным или нет, когда есть постановка задачи, в данном случае спортивной. А ее нет, так как сборная не участвует в международных турнирах. Так что Карпин или Пупкин — не имеет значения», — приводит слова Воробьева «Евро-Футбол».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.