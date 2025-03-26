Врач сборной России Вартапетов: «Игроки во время сбора никаких проблем не испытали, никаких травм»

Врач сборной России Михаил Вартапетов в разговоре с «СЭ» подвел итоги мартовского сбора.

— Как игроки прошли этот сбор с точки зрения физических данных?

— Замечательно! Никаких проблем не испытали, все было хорошо. Слава Богу все прошло без травм. Все тренировались, работали.

— Но Иван Обляков покинул расположение сборной России.

— Были определенные перегрузочные процессы. Валерий Георгиевич Карпин в товарищеских матчах предпочитает не рисковать лишний раз. В официальных играх, возможно, было бы другое решение. У Облякова была не травма в расположении сборной России, а профилактика.

19 марта сборная России в Москве разгромила команду Гренады со счетом 5:0. 26 марта команда Валерия Карпина также одержала победу над сборной Замбии — 5:0.