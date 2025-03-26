Врач сборной России Вартапетов о Дзюбе: «У него прекрасное состояние! Он был готов сыграть и 90 минут, и 120»

26 марта, 13:28
Врач сборной России Михаил Вартапетов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о физических кондициях нападающего Артема Дзюбы.
— Как вам физическое состояние Артема Дзюбы?
— Он был готов сыграть и 90 минут. Если надо и 120. Его состояние — прекрасное! На возраст мы не смотрим, а смотрим на функциональное состояние. А оно было на уровне, все нормально.
19 марта Россия разгромила Гренаду (5:0). После матча Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной команды.