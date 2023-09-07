Врач сборной России высказался об условиях проведения товарищеского матча с Египтом

Врач сборной России Михаил Вартапетов высказался об условиях проведения товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.

«Как играть в такую жару? Нормально, можно, морально-волевые качества. Ничего, предусмотрена гидратация заранее, ребята подготовились. Все живые люди. Египтяне тоже играют в такую погоду. Опасно ли играть в такую погоду? Неподготовленным опасно. Но мы следим. Будет перерыв для водопоя. Я думаю, что все нормально будет», — приводит слова Вартапетова «РБ Спорт».

Матч пройдет в Суэце. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной России и олимпийской команды Египта.