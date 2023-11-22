Вратарь Кубы: «У России очень сильная сборная — лучше, чем команды Чили и Уругвая»

Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо назвал национальную команду России самой сильной командой из тех, против которых им довелось играть.

«У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которыми мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее. Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейским сборными. Вам нужно просто только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», — приводит слова Моргадо Metaratings.ru.

20 ноября сборная России в товарищеском матче разгромила команду Кубы со счетом 8:0. В Волгограде российская команда провела самый результативный матч при главном тренере Валерии Карпине.