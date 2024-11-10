Медведев сделал выбор между сборными Брунея и Медиалиги: «Национальные команды должны играть между собой»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в комментарии «СЭ» поделился мнением о потенциальных соперниках для сборной России.

«Без разницы, с кем играть. В сборную приехать даже потренироваться — большая честь. Если выбирать между сборными Брунея и медиалиги, то выбрал бы Бруней, конечно. Это же национальная сборная. Очень уважаю медиалигу, большой проект делают. Но национальные команды должны играть между собой», — сказал Медведев «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Александр Абустин