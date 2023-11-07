Вратарь «Пари НН» Нигматуллин о первом вызове в сборную России: «Хочу доказать, что меня взяли не просто так»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился с «СЭ» эмоциями от первого вызова в сборную России.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня. Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Нигматуллин в этом сезоне провел 14 матчей и пропустил 14 мячей.

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.