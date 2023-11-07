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Сегодня, 16:04

Вратарь «Пари НН» Нигматуллин о первом вызове в сборную России: «Хочу доказать, что меня взяли не просто так»

Константин Белов
Корреспондент
Артур Нигматуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился с «СЭ» эмоциями от первого вызова в сборную России.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня. Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Нигматуллин в этом сезоне провел 14 матчей и пропустил 14 мячей.

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.

Артур Нигматуллин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
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