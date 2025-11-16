Сегодня, 10:20
Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору рассказал «СЭ» о впечатлениях от поездки в Россию.
В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.
«Мне очень понравилось в России. Отличная страна, город Сочи очень чистый. Безопасность на уровне. Россияне невероятно вежливы. Мне очень понравилось здесь», — сказал Вигору «СЭ».
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.
16.11.2025
16.11.2025