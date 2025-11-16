Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России

Сегодня, 11:20
Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры национальной команды России.
В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.
— В 2018 году Россия доходила до четвертьфинала чемпионата мира. Изменился ли уровень сборной с того времени?
— Конечно, ваша сборная не потеряла свой уровень с чемпионата мира 2018 года. России есть, куда развиваться, равно как и нам. Мы счастливы, что у нас появилась возможность сыграть с Россией, — сказал Вигору «СЭ».
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.
Petr Bitkin
Юморист :)
16.11.2025
Владимир Горницкий
Это просто вежливость или желание повысить значимость победы?
16.11.2025
igost
Про уровень четвертьфинала сказал сам интервьюер. Чилиец вежливо ушёл от прямого ответа.
16.11.2025
Фирсыч
Ну, договаривай. Раз уровень России четвертьфинал ЧМ, значит уровень Чили полуфинал, как минимум. Чтож вы тогда на ЧМ не отбрались, при расширенном составе участников?
16.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Или такой вежливый, или лизать любит?!
16.11.2025
Slim Tallers
Санкции только на пользу,значит,уровень не четвертьфинал,а, как минимум,полуфинал. Бубен же сказал,что уровень РПЛ вырос. Следовательно, полуфинал. Ещё пару лет матчей с Брунеями,и можно сразу в финал.
16.11.2025
Tommy Morton
А что подумал Кролик, мы не узнаем, потому что Кролик был очень вежливый.
16.11.2025
hant64
Даже смеяться не хочется от такого славословия. Но не умное высказывание по любому.
16.11.2025
Звездоносец
Видимо,такая переоценка нынешней нашей сборной связана с очень хорошим приёмом за чудесным столом.
16.11.2025
Djin Ignatov
Чтобы не показать у КОГО они выиграли , этот чмушник возносит нашу сборную до четверть финала !!! А почему не сказать что МЫ выиграли у будущего Чемпиона мира , команда этой страны вот вот его скоро завоюет !! А МЫ тут же выносим это на обсуждение !! Но ведь если заплатить миллион , другой игрок может сказать что они выиграли у команды которая скоро завоюет звание ЧМ которое будет удерживать 30 лет вподряд ! До чего ОПУСТИЛАСЬ С-Э !!
16.11.2025