Сегодня, 11:20

Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры национальной команды России.

В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

— В 2018 году Россия доходила до четвертьфинала чемпионата мира. Изменился ли уровень сборной с того времени?

— Конечно, ваша сборная не потеряла свой уровень с чемпионата мира 2018 года. России есть, куда развиваться, равно как и нам. Мы счастливы, что у нас появилась возможность сыграть с Россией, — сказал Вигору «СЭ».

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.

10

  • Petr Bitkin

    Юморист :)

    16.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Это просто вежливость или желание повысить значимость победы?

    16.11.2025

  • igost

    Про уровень четвертьфинала сказал сам интервьюер. Чилиец вежливо ушёл от прямого ответа.

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Ну, договаривай. Раз уровень России четвертьфинал ЧМ, значит уровень Чили полуфинал, как минимум. Чтож вы тогда на ЧМ не отбрались, при расширенном составе участников?

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Или такой вежливый, или лизать любит?!

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Санкции только на пользу,значит,уровень не четвертьфинал,а, как минимум,полуфинал. Бубен же сказал,что уровень РПЛ вырос. Следовательно, полуфинал. Ещё пару лет матчей с Брунеями,и можно сразу в финал.

    16.11.2025

  • Tommy Morton

    А что подумал Кролик, мы не узнаем, потому что Кролик был очень вежливый.

    16.11.2025

  • hant64

    Даже смеяться не хочется от такого славословия. Но не умное высказывание по любому.

    16.11.2025

  • Звездоносец

    Видимо,такая переоценка нынешней нашей сборной связана с очень хорошим приёмом за чудесным столом.

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Чтобы не показать у КОГО они выиграли , этот чмушник возносит нашу сборную до четверть финала !!! А почему не сказать что МЫ выиграли у будущего Чемпиона мира , команда этой страны вот вот его скоро завоюет !! А МЫ тут же выносим это на обсуждение !! Но ведь если заплатить миллион , другой игрок может сказать что они выиграли у команды которая скоро завоюет звание ЧМ которое будет удерживать 30 лет вподряд ! До чего ОПУСТИЛАСЬ С-Э !!

    16.11.2025

