Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды

Голкипер сборной Перу Педро Гальесе после BetBoom товарищеского матча с командой России (1:1) назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком хозяев.

«Мне очень понравился Головин, капитан сборной России. Он очень старался, был хорош в атаке. Был лучшим в составе России», — цитирует Гальесе Metaratings.ru.

Матч прошел 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, в нем Головин отметился забитым голом. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.