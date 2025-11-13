Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды

13 ноября, 13:19
Голкипер сборной Перу Педро Гальесе после BetBoom товарищеского матча с командой России (1:1) назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком хозяев.
«Мне очень понравился Головин, капитан сборной России. Он очень старался, был хорош в атаке. Был лучшим в составе России», — цитирует Гальесе Metaratings.ru.
Матч прошел 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, в нем Головин отметился забитым голом. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.
