Сборная России. Новости
13 ноября, 13:19

Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды

Анастасия Пилипенко

Голкипер сборной Перу Педро Гальесе после BetBoom товарищеского матча с командой России (1:1) назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком хозяев.

«Мне очень понравился Головин, капитан сборной России. Он очень старался, был хорош в атаке. Был лучшим в составе России», — цитирует Гальесе Metaratings.ru.

Матч прошел 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, в нем Головин отметился забитым голом. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Источник: Metaratings.ru
9

  • Petr Bitkin

    Всех вас видно :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Мы на горе всех буржуев мировой пожар раздуем... Внаажен не текст, важна сенсация, ничто не в ечно :) Я не хныляюсь,к, я ухмыляивюсь, заговорив по-человечески...Вот теперь - хнык. Например, как в 1993-м расстреливали, а я убежал\?

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А вы просто смешны!:grin:

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ты у мамы дурачок?

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Вы некомпетентны :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Для кого он, может, БЕЛКА, а дяч мЕня - ЦСКА. Фуфел гороховый. Опозорил знамя в игре с этой, как её?... Феноменальный подарок гольмену :) . Фрайер. Вот Акинфей - это ДА. Я тоже "Морозко" люблю. Но мой любимый (среди прочих наших, советских) - "Сказка о потерянном времени" Шварца и Роу. Хи :)

    13.11.2025

  • Андрей Капустин

    А кто тебе маладэцу мешал умудриться кое как забить?Голова болела?Поэтому разок не умудрился?Ээээ!!маладец!Дааа???

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ну да,разок умудрился кое как забить,маладэц!)

    13.11.2025

