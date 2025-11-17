Видео
17 ноября, 16:30

Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»

Алина Савинова

Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что был расстроен из-за пропущенного гола в BetBoom товарищеском матче с командой Перу.

Игра прошла 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. 26-летний Сафонов отыграл весь матч и пропустил мяч на 82-й минуте.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

Сафонов с лета 2024 года выступает за «ПСЖ». В сезоне-2025/26 россиянин не выходил на поле в составе парижан.

Источник: https://t.me/motya_39/449
8

  • Slava Bulatov

    посиди еще 2 года на лавке и все пенсия краснодар2

    17.11.2025

  • сергей топоров

    Вот наградил бог сборнкую дураком-вратарем.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Целых два дня расстраивался! Сочувствую.

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    "Пропустил с сорока метров и понял,что могу лучше". Лучше это с пятидесяти метров?!

    17.11.2025

  • shpasic

    не переживай, Мотя, Шевалье - так вообще от Азербайджана пропустил)

    17.11.2025

  • Арчибальд

    Пару дней была печалька, а потом на карту пришла денюжка - и как-то по*** стало.

    17.11.2025

  • Vitalick

    Случай всегда идёт рядом со спортсменом, НО если каждый раз так играть , то далеко с такими результатами не уедешь

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    "Подзарядиться на остаток сезона" это как? Мозоль на попе наращивать, чтобы сидеть на скамейке было не жестко?

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Матвей Сафонов
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
