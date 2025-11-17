17 ноября, 16:30
Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что был расстроен из-за пропущенного гола в BetBoom товарищеском матче с командой Перу.
Игра прошла 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. 26-летний Сафонов отыграл весь матч и пропустил мяч на 82-й минуте.
«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона», — написал голкипер в своем Telegram-канале.
Сафонов с лета 2024 года выступает за «ПСЖ». В сезоне-2025/26 россиянин не выходил на поле в составе парижан.
Slava Bulatov
посиди еще 2 года на лавке и все пенсия краснодар2
17.11.2025
сергей топоров
Вот наградил бог сборнкую дураком-вратарем.
17.11.2025
Фирсыч
Целых два дня расстраивался! Сочувствую.
17.11.2025
Slim Tallers
"Пропустил с сорока метров и понял,что могу лучше". Лучше это с пятидесяти метров?!
17.11.2025
shpasic
не переживай, Мотя, Шевалье - так вообще от Азербайджана пропустил)
17.11.2025
Арчибальд
Пару дней была печалька, а потом на карту пришла денюжка - и как-то по*** стало.
17.11.2025
Vitalick
Случай всегда идёт рядом со спортсменом, НО если каждый раз так играть , то далеко с такими результатами не уедешь
17.11.2025
Sergey Sparker
"Подзарядиться на остаток сезона" это как? Мозоль на попе наращивать, чтобы сидеть на скамейке было не жестко?
17.11.2025