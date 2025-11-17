Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что был расстроен из-за пропущенного гола в BetBoom товарищеском матче с командой Перу.

Игра прошла 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. 26-летний Сафонов отыграл весь матч и пропустил мяч на 82-й минуте.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

Сафонов с лета 2024 года выступает за «ПСЖ». В сезоне-2025/26 россиянин не выходил на поле в составе парижан.