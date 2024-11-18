Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Матч против России — значимое событие в моей карьере»

Вратарь сборной Сирии, имеющий российские корни, Максим Сарраф в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о значимости товарищеского матча против России.

«Матч против сборной России — значимое событие в моей карьере. Это очень сильная и подготовленная команда. Играть с ней очень интересно и волнительно. Конечно, в мои 19 лет, когда карьера только начинается, встретиться с таким соперником очень значимо», — сказал Сарраф «СЭ».

19 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.