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Сегодня, 19:02

Вратарь сборной Вьетнама Данг рассказал о желании получить футболку Сафонова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг признался, что не успел пообщаться с голкипером «ПСЖ» и национальной команды России Матвеем Сафоновым в Ханое.

В четверг, 5 сентября, россияне одержали крупную победу над Вьетнамом в товарищеском матче (3:0).

— Сегодня в сборной России был вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, общался с ним?

— Нет, не успел. Надо найти его, попросить футболку (улыбается).

— Президент «БроукБойз» сказал, что готов предложить тебе контракт: полторы тысячи долларов, квартира в Одинцово и все условия.

— В час?

— В месяц.

— Маловато будет (смеется).

— После завершения карьеры готов приехать играть в медиалигу?

— Никто ничего не знает. Возможно, прилечу после завершения карьеры. После карьеры будем смотреть.

— Часто ездишь в Россию?

— Да, в отпуск всегда стараюсь прилетать.

— Ждем тебя на матчах медиалиги.

— Спасибо.

— Когда приезжаешь в следующий раз?

— У нас сезон только начинается. Только следующим летом.

— Мы можем теперь назвать тебя болельщиком «БроукБойз»?

— Надо будет разобраться. Когда разберусь — буду болеть.

Данг является вратарем клуба «Биньдинь». Ранее он выступал в России за «Родину», а также молодежные команды «Спартака», «Крыльев Советов» и «Динамо».

Матвей Сафонов
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Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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