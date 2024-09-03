Лев Данг: «Брат подарил спартаковскую футболку. Буду продвигать клуб во Вьетнаме»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе из академии «Спартака».

— Вы некрасиво расстались со «Спартаком» — вам нагрубили и отчислили после аренды...

— Ну, сейчас я бы уже не сказал, что совсем некрасиво. Просто была такая система. Александр Георгиевич довел нас до определенного возраста, передал дальше. Другие люди посчитали, что мы слабее. Честно говоря, это было так давно, что уже не хочется и вспоминать.

— Обиды на «Спартак» уже нет?

— Конечно, нет. Я всегда в России слежу за двумя клубами — это «Динамо» и «Спартак». Брат мне недавно подарил на день рождения спартаковскую футболку, прогулочную. Пока еще в ней не ходил, но обязательно буду носить, продвигать «Спартак» во Вьетнаме (смеется).

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

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