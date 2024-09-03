Вратарь сборной Вьетнама назвал Ханой и Москву двумя разными вселенными

Вратарь сборной Вьетнама российского происхождения Лев Данг в интервью «СЭ» поделился опытом жизни во Вьетнаме.

— У вас достаточно необычное детство. Ездили на каникулы к родственникам во Вьетнам?

— Первый раз я прилетел во Вьетнам еще в девять месяцев. Мой папа — артист балета, мама — актриса, они познакомились в Москве, в общежитии ГИТИСа. И когда я появился, мой отец не смог вернуться во Вьетнам, так как занялся моим воспитанием.

Тогда не было интернета, FaceTime и других способов быстро связаться с родственниками. Только письма. Во Вьетнаме все очень ждали информации от моего отца, очень хотели на меня посмотреть. Вот меня и привезли.

У меня есть фотографии с той поездки — все меня там обнимают, рассматривают. В то время во Вьетнаме видели мало иностранцев, и я для них считался таким необычным... Всем было очень интересно, что там у папы получилось (смеется).

Потом я прилетел в 5-6 лет. А третий раз — когда полетел туда устраивать карьеру. Так что не так уж часто я там был.

— А в России когда были последний раз?

— В 2021 году.

— Насколько сильно отличается Ханой от Москвы?

— Это две разные вселенные. Погода разная, мотоциклов много... Рассказывать можно несколько часов, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».