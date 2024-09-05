Вратарь сборной Вьетнама назвал мировым уровень сборной России

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг считает мировым уровень сборной России. Команда Валерия Карпина победила в товарищеском матче со счетом 3:0.

— Как оценишь уровень сборной России?

— В первом тайме погода была тяжелая. Ребята только вчера прилетели. На следующий день игра. Видел, как им было тяжело. Первые 20 минут — ребята прилично дышали. Во втором тайме сборной России, можно сказать, немного повезло: дождик, ветер. В принципе вопросов нет. Хороший уровень, мировой.

— Ты был бы рад, если бы сборная России перешла в Азиатскую конфедерацию?

— Даже не знаю, как ответить на такой вопрос.

— Как болельщику сборной России?

— Наверное, болельщикам будет далеко летать на игры. Поэтому, думаю, хоть и будет больше игр для сборной, также и футболистам придется преодолевать большие расстояния. Даже не знаю, как ответить.

— В подтрибунке разговаривали с Кафановым, о чем?

— Перед игрой тоже подошел. Он знает, что здесь есть воспитанник московского «Спартака». Поздоровались. Был очень рад встретиться с ним. Завтра, возможно, тоже приеду в гостиницу. Пообщаемся с ребятами, с вратарями. Не каждый раз Россия прилетает во Вьетнам. Сколько времени будет, постараюсь со всеми пообщаться. Это большой шанс для меня.