Лев Данг: «В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц. Может, в день?»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» высказался о тратах во Вьетнаме.

— В России часто спрашивают, сколько футболисты тратят на жизнь. В «Спартаке» говорили — 100-150 тысяч. А как во Вьетнаме?

— В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц (смеется). Может, в день?

— Андрей Мостовой из «Зенита» тоже не поверил.

— Ну, во Вьетнаме по-разному: можно и дорого жить, и дешево. Здесь очень развиты уличные ресторанчики, где подают фо-бо. Кстати, в Москве сейчас его тоже много где можно встретить, русским людям это блюдо очень понравилось. Правда, должен сказать, что, когда пробовал фо-бо в России — да, было вкусно, но до вьетнамского не дотягивает. Всем советую прилететь во Вьетнам, в Ханой, и попробовать этот суп. Потому что даже в Сайгоне уже другая рецептура, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».