Вратарь сборной Вьетнама: «Российский футбол — мировой уровень»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне футбола в стране.

«Игра [с Россией] в принципе ответит на этот вопрос. Мне самому интересно. Я понимаю, что российский футбол — это мировой уровень по сравнению с вьетнамским. Рад, что нам предоставится шанс сыграть против сборной России», — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».