Вратарь сборной Вьетнама рассказал историю о подарке Ярцева в академии «Спартака»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» рассказал об игре в академии «Спартака».

— Расскажите, как вы оказались в «Спартаке».

— Такое не забыть. Я играл в школе на обычной «коробке», при футбольной секции — нас туда приглашал тренер, Евгений Васильевич. Однажды нас позвали сыграть товарищеский матч с командой «Спартака» 1994 года рождения. Евгений Васильевич согласился, мы провели товарищескую встречу и проиграли ее, по-моему, 0:13. Все 13 мячей пропустил я.

Но после этой игры подошел тренер «Спартака» и пригласил меня в профессиональную школу. Я, конечно, не отказался — и меня взяли в 1993 год. Тогда у нас тренером был Александр Георгиевич Ярцев.

— А с Георгием Ярцевым не общались?

— Нет, один на один никогда не общался. Но помню, что он один раз подарил нам мячи — после Евро, серые Roteiro. Очень запоминающийся момент. Ни у кого из школы таких не было, а нам дали целую сетку, — сказал Ван Лам «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».