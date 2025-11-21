Максименко рассказал, что тренерский штаб сборной России посоветовал ему перезагрузиться

Вратарь «Спартака» Александр Максименко назвал причину, по которой тренерский штаб сборной России не вызвал его на ноябрьские матчи сборной России с командами Чили и Перу.

«Позвонил Виталий Кафанов. Сказал, что я в обойме. Но объяснил, что сейчас, на фоне нестабильных результатов в клубе, мне лучше воспользоваться паузой и хотя бы на несколько дней отвлечься от футбола, перезагрузиться. Так и поступил: мотался по Москве, закрывал накопившиеся дела. Потом приступил к самостоятельным тренировкам в зале, ну а дальше возобновились занятия с командой», — приводит пресс-служба красно-белых слова Максименко.

Также 27-летний футболист рассказал, какие эмоции испытывает от выступления за сборную России.

«Всегда приятно представлять свою страну. Собираются полные стадионы. Это гордость. Понятно, что матчи товарищеские. Но других у нас сейчас нет, мы заложники ситуации. Приезжаем и выполняем свою работу», — добавил он.

За год Максименко провел 3 полных матча за российскую сборную: против Замбии, Сирии и Иордании. В каждом из них голкипер сохранил ворота национальной команды в неприкосновенности.