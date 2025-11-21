Видео
Сегодня, 14:20

Максименко рассказал, что тренерский штаб сборной России посоветовал ему перезагрузиться

Алина Савинова

Вратарь «Спартака» Александр Максименко назвал причину, по которой тренерский штаб сборной России не вызвал его на ноябрьские матчи сборной России с командами Чили и Перу.

«Позвонил Виталий Кафанов. Сказал, что я в обойме. Но объяснил, что сейчас, на фоне нестабильных результатов в клубе, мне лучше воспользоваться паузой и хотя бы на несколько дней отвлечься от футбола, перезагрузиться. Так и поступил: мотался по Москве, закрывал накопившиеся дела. Потом приступил к самостоятельным тренировкам в зале, ну а дальше возобновились занятия с командой», — приводит пресс-служба красно-белых слова Максименко.

Также 27-летний футболист рассказал, какие эмоции испытывает от выступления за сборную России.

«Всегда приятно представлять свою страну. Собираются полные стадионы. Это гордость. Понятно, что матчи товарищеские. Но других у нас сейчас нет, мы заложники ситуации. Приезжаем и выполняем свою работу», — добавил он.

За год Максименко провел 3 полных матча за российскую сборную: против Замбии, Сирии и Иордании. В каждом из них голкипер сохранил ворота национальной команды в неприкосновенности.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
