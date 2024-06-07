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Сегодня, 08:00

Время начала и где смотреть матч сборных России и Белоруссии

Товарищеский матч Россия и Белоруссии начнется 7 июня в 20.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России сыграет с национальной командой Белоруссии в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Игра пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Россия — Белоруссия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

В последний раз соперники играли друг против друга 9 лет назад — 7 июня 2015 года. Тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:2).

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