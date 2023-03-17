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Сегодня, 19:05

Чанов: «В сборной России хотят посмотреть всех вратарей, которые показывают достойную игру»

Чанов заявил, что в сборной России хотят посмотреть вратарей, которые показывают достойную игру
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России 29 футболистов, которые поучаствуют в мартовском учебно-тренировочном сборе.

«На сегодняшний день те вратари, которые вызваны в сборную, кажутся мне оптимальными. Тренерский штаб приглашает не только проверенных ребят, но и хочет посмотреть всех вратарей, которые показывают достойную игру на данный момент. Сложно сказать, почему тренерский штаб не вызвал Федора Чалова. Возможно, зная, как он играет, решили посмотреть кого-то другого. Сейчас идут неофициальные матчи, и в команде хотят проверить как можно больше кандидатов», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

В окончательный список сборной России на мартовский сбор вошли голкиперы Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Александр Селихов («Спартак»).

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-v-sbornoi-rossii-khotyat-posmotret-vsekh-vratarei-kotorye-pokazyvayut-dostoinuyu-igru-236237/
Александр Селихов
Вячеслав Чанов
Илья Помазун
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
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