Колосков о победе России над Белоруссией: «Колоссальная разница в классе и подготовке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче над командой Белоруссии (4:0) в Минске.

«Замечательный матч и прекрасное завершение сезона. По сути оба тайма играли в одни ворота. Конечно, колоссальная разница в классе и подготовке. Игра была непринужденная, элегантная, умная, с большим количеством фантазии. Матч удался. Бросалось в глаза большое преимущество во всех компонентах игры. Команда вышла с хорошим настроением. Поздравляю Карпина, команду и РФС с таким удачным завершением сезона», — сказал Колосов «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0 в Москве.