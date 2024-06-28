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Сегодня, 12:09

Колосков — о продлении контракта с Карпиным до 2028 года: «Это подчеркивает его заслуги»

Зарина Халимхонова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о том, что главный тренер сборной Росии Валерий Карпин продолжит возглавлять национальную команду.

В пятницу, 28 июня Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании нового контракта со специалистом, который будет действовать до июля 2028 года.

«В нынешних условиях контракт на 4 года — это не много. Абсолютно логичное и справедливое решение, поскольку контрольной отметки в виде выступлений на официальных соревнованиях нет. Руководство РФС доверяет Карпину, у него отличный контакт с футболистами. Он просмотрел более 50 кандидатов в сборную и теперь имеет полное представление, кто на что способен. Решение продлить контракт подчеркивает его заслуги. Трудно дать оценку работе Карпина, потому что слишком разные соперники были. Пока команда играет хорошо, побеждает. В худшем случае — ничья. Но не нужно пробовать других тренеров. Эксперименты здесь неуместны. Игроков пробовать можно, тренеров — не трогайте», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отметил, с какими сложности сталкивается Карпин при совмещении постов в сборной России и «Ростове».

«Есть проблемы со совмещением постов, потому что у «Ростова» непростое положение: аэропорт не работает, клуб мотается по всей России. Это выматывает. А к совмещению он привык. Жесткой ответственности нет, поскольку нет официальных соревнований. Но физически ему будет тяжело», — отметил Колосков «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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