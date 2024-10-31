Колосков о матче сборной: «В Брунее разве есть профессиональные футболисты?»

31 октября, 23:48
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч со сборной России.
«Я даже не знал, что в Брунее есть профессиональный футбол. Разве он есть? Поэтому ничуть не удивляет новость о составе сборной Брунея на матч с Россией. Ну, кого пришлют, с теми и надо играть, значит», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.
В Футбольной ассоциации Брунея сообщили «СЭ», что на матч в Россию отправят вторую команду, так как большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске.
15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.