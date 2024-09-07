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Сегодня, 18:15

Колосков: «Нельзя из-за отмены игры с Таиландом говорить, что зря поехали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отмену товарищеского матча между сборными России и Таиланда. Игра не состоялась из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на столицу Вьетнама.

«Нельзя из-за отмены игры с Таиландом говорить, что зря поехали. Никто же не думал, что будет тайфун. С другой стороны, в будущем надо будет более тщательно готовиться к подобным поездкам. Хотя, повторюсь, это тайфун, сегодня его нет, а завтра он появится. В любом случае, конечно, это огромнейшая нагрузка на футболистов, на их состояние здоровья. Я уж не говорю о тяжелом перелете. Ну, иногда другого выхода нет, играть-то надо. Здесь выбора особого нет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

5 сентября подопечные Валерия Карпина в Ханое разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Вячеслав Колосков

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