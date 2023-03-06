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Сегодня, 19:55

Президент РФС Колосков: «Миранчук и Головин не должны забывать, что они россияне и могут играть за сборную страны»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на вызов полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в сборную России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном.

«Я не ждал, что Миранчук и Головин будут в составе сборной России на предстоящие матчи, но для Карпина было ожидаемо. Он формирует состав, планирует различные варианты построения игры, скорее, он без них не видит модель игры. Ребятам надо было дать понять, что они не в отрыве от сборной. Миранчук и Головин не должны забывать, что они россияне и могут играть за сборную команду», — приводит Metaratings.ru слова Колоскова.

Также он прокомментировал невызов в команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Это вопрос Карпина. Он закрыл этот вопрос два года назад и поставил крест на Дзюбу, тема закрыта», — добавил президент РФС.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-miranchuk-i-golovin-ne-dolzhny-zabyvat-chto-oni-rossiyane-i-mogut-igrat-za-sbornuyu-strany-233362/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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