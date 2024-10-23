Колосков — о матче России с Брунеем: «Соперник подбирается по принципу «не с кем захотим, а кто согласится»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном матче сборной России против Брунея.

«К сожалению, у нас сейчас подбирается соперник по принципу «не с кем захотим, а кто согласится». Тут вопрос главному тренеру: нужна ему такая игра или нет. Я к такому матчу отношусь спокойно, ничего против не имею. Играть нужно в любом случае», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с Сирией и Брунеем о товарищеских матчах в ноябре.

Дарик Агаларов