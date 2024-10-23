Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:31

Колосков — о матче России с Брунеем: «Соперник подбирается по принципу «не с кем захотим, а кто согласится»

Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном матче сборной России против Брунея.

«К сожалению, у нас сейчас подбирается соперник по принципу «не с кем захотим, а кто согласится». Тут вопрос главному тренеру: нужна ему такая игра или нет. Я к такому матчу отношусь спокойно, ничего против не имею. Играть нужно в любом случае», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с Сирией и Брунеем о товарищеских матчах в ноябре.

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Подольски провел прощальный матч в карьере
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
В РФС рассказали о сумме расходов на приглашение сборных в Россию
Митрофанов объяснил, почему не состоялся матч с Пакистаном: «Они не смогли разобраться во внутренних вопросах»
Митрофанов — о матчах сборной в 2025 году: «Хотим играть в России»
Митрофанов объяснил, почему сборная России не проводит матчи с клубами РПЛ и медиалиги
Митрофанов — о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем»
«Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах
Сегодня
Вчера
Неделя