Колосков: «Основная цель матчей с Вьетнамом и Таиландом — спортивно-дипломатическая»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об окончательном составе сборной России на предстоящие матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Разумный, оптимальный состав. Нет смысла сейчас дергать тех же Головина и Миранчука. Карпин вызвал тех, кто хорошо играет в клубах. Сейчас не мы выбираем, а нас, поэтому играем с теми, кто соглашается. Думаю, основная цель матчей с Вьетнамом и Таиландом — спортивно-дипломатическая, так у нас сейчас налаживаются контакты с этими странами», — сказал Колосков «СЭ».

5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Константин Передерий