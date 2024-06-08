Колосков: «Не вижу развития молодых игроков в сборной. Нет звезды, которую берут нарасхват в иностранные клубы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил в комментарии для «СЭ» прогресс молодых игроков в сборной России.

«Как бы не закончился товарищеский матч, никакого чувства гордости быть не может. Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Вижу, что они играют на хорошем уровне. Но их немного, к сожалению. Мы только о Тюкавине слышим. Но он как играл в том году, так играет и в этом. У нас никто не зазвездился, не стал звездой, которую берут нарасхват в иностранные клубы. Поэтому мы развиваемся так, как развиваемся — потихоньку», — сказал Колосков «СЭ».

7 июня сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:0. Подопечные Валерия Карпина выиграли три последних товарищеских матча с общим счетом 16:0.